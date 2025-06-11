Kocaeli'de kemanın usta ismi Suna Kan için anma etkinliği düzenlendi

Davetliler, müzik dinletisinin ardından Türk, Rus ve Gürcü sanatçıların eserlerinden oluşan "kadın-keman" temalı resim ve heykel sergisini gezdi.

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