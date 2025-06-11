Kocaeli'de kemanın usta ismi Suna Kan için anma etkinliği düzenlendi
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde keman virtüözü, emekli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) solist sanatçısı Prof. Dr. Suna Kan'ı anma etkinliği gerçekleştirildi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde keman virtüözü, emekli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) solist sanatçısı Prof. Dr. Suna Kan'ı anma etkinliği gerçekleştirildi.
Point Kültür Sanat ile Helikon Sanat Merkezi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte keman virtüözü Seda Baykara, müzik dinletisi sundu.
Davetliler, müzik dinletisinin ardından Türk, Rus ve Gürcü sanatçıların eserlerinden oluşan "kadın-keman" temalı resim ve heykel sergisini gezdi.
Gecede, Rus dijital performans sanatçısı Lena Bedareva, sunum gerçekleştirdi.
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