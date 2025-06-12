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        Kocaeli, yüzde 100 ileri biyolojik arıtma yapan ilk şehir olmayı hedefliyor

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yüzde 100 ileri biyolojik arıtma yapan ilk şehir olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 10:49 Güncelleme: 12.06.2025 - 10:49
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        Kocaeli, yüzde 100 ileri biyolojik arıtma yapan ilk şehir olmayı hedefliyor
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yüzde 100 ileri biyolojik arıtma yapan ilk şehir olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iştirak şirketlerden İSU Genel Müdürlüğünün işlettiği 23 atık su arıtma tesisi, tam kapasiteyle çalışıyor.

        Halihazırda yüzde 100 biyolojik arıtma sağlayan Kocaeli, mevcut tesislerin yüzde 73'ünde ileri biyolojik arıtma teknolojilerini kullanıyor. Geçen yıl 172,7 milyon metreküp atık su, arıtma tesislerinde arıtılarak doğaya deşarj edildi.

        Bu konudaki tek hedefin Kocaeli'yi Türkiye'de yüzde 100 ileri biyolojik arıtma gerçekleştiren ilk büyükşehir belediyesi yapmak olduğu vurgulanan açıklamaya göre, başarılı altyapı çalışmalarıyla Marmara Denizi'nin korunmasına öncülük edilirken "sıfır kirlilik, yüzde 100 arıtma" ilkesiyle de sürdürülebilir bir çevre için adımlar atıldı.

        İleri biyolojik arıtma tesisleri sayesinde yalnızca atık sular değil, Marmara Denizi'ni tehdit eden dip çamuru oluşumunun da önüne geçiliyor. Atık sularda yer alan azot ve fosfor gibi kirletici maddeler, ileri arıtma süreçlerinde etkili biçimde gideriliyor.

        Bu sayede denizlerdeki oksijen seviyesi korunurken, zamanla biriken ve ekosisteme zarar veren dip çamurunun oluşumu önemli ölçüde azaltılıyor. Bu alanda yürütülen temizlik ve önleyici yatırımlarla Marmara Denizi'nin kurtuluşuna katkı sunuluyor.

        Geçen yıl arıtılan atık suyun 17 milyon metreküpü geri kazanım suyu olarak sanayi tesislerinde ve yeşil alanların sulanmasında kullanıldı. Bu uygulama ile içme suyu kaynakları üzerindeki baskı azaltılırken, çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir adım daha atıldı.

        Atık su arıtım sürecinde ortaya çıkan 101 bin ton atık su çamuru da çevreye zarar vermeden bertaraf edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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