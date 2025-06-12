Milli karateci Eray Şamdan, uluslararası alanda yeni başarılar peşinde

Fas'ta düzenlenen Karate 1 Premier Lig'de bronz madalya kazanan Eray Şamdan, Dünya Oyunları ve dünya şampiyonasına odaklandı.

Rabat'ta kendi kategorisinde sezon boyunca topladığı puanlarla "Grand Winner" ünvanına layık görülen Eray, ağustos ayında Dünya Oyunları, kasımda da Mısır'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndan madalyayla dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Eray, AA muhabirine, "Grand Winner" ünvanına layık görüldüğü için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Ağustosta Çin'de Dünya Oyunları ile kasım ayında Mısır'da dünya şampiyonası yapılacağını aktaran Eray, iki uluslararası turnuvada da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek şampiyon olmayı istediğini dile getirdi.

Antrenörü ve babası Adnan Şamdan da oğluyla gurur duyduğunu, ağustos ve kasım aylarındaki uluslararası turnuvalara şimdiden çalışmaya başladıklarını kaydetti.