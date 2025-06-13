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        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin motor kısmında mahsur kalan kedi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 14:27 Güncelleme: 13.06.2025 - 14:27
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        Kocaeli'den kısa kısa
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin motor kısmında mahsur kalan kedi kurtarıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaş, otomobilinin motor bölümünden kedi sesini geldiğini fark etmesi üzerine durumu Hızlı İşler Çözüm Merkezine bildirdi.

        Olay yerine giden ekipler, kedi yavrusunu herhangi bir zarar görmeden sıkıştığı yerden çıkardı.

        Kurtarılan yavru, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekiplerince sahiplenildi.

        - Şehitler için mevlid-i şerif okundu

        Kocaeli'de Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlid-i şerif okutuldu.

        Tarihi Orhan Camisi'nde düzenlenen programda şehitler ve gaziler için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından dua edildi.

        Programa Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, jandarma personeli, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        - Öğrencilere yemek ikram edildi

        Karamürsel ilçesinde 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu'nda öğretmen ve velilerin kestikleri kurban etlerinden yapılan kavurma öğrencilere ikram edildi.

        "Kurban paylaşımdır, et şifadır" anlayışla öğretmen ve velilerce okula getirilen etlerden kavurma yapıldığını belirten okul müdürü Cihan Topal, kavurma, pilav ve ayrandan oluşan yemeğin 250 öğrenci ve diğer katılımcılara ikram edildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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