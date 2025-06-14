Kocaeli'de 2 katlı müstakil ev yandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Bayramoğlu Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredeki binalara sıçramadan söndürülen yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
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