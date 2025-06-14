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        Kocaeli'de 2 katlı müstakil ev yandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 21:38 Güncelleme: 14.06.2025 - 21:38
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        Kocaeli'de 2 katlı müstakil ev yandı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Bayramoğlu Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çevredeki binalara sıçramadan söndürülen yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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