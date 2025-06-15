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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde şarampole devrilen araçtaki 8 kişi yaralandı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 09:54 Güncelleme: 15.06.2025 - 09:54
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde şarampole devrilen araçtaki 8 kişi yaralandı
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

        Otoyolun Körfez geçişi İstanbul istikametinde S.S'nin kullandığı 55 LZ 060 plakalı otomobil, Sevindikli mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 7 kişi, ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık personelince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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