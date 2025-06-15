Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde şarampole devrilen araçtaki 8 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.
Otoyolun Körfez geçişi İstanbul istikametinde S.S'nin kullandığı 55 LZ 060 plakalı otomobil, Sevindikli mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 7 kişi, ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık personelince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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