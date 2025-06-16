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        Kocaeli cankurtaran ekipleri, 13 bölgede 165 personelle hizmete başladı

        Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), 165 kişilik ekiple 13 bölgede sahillerdeki görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 14:12 Güncelleme: 16.06.2025 - 14:12
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        Kocaeli cankurtaran ekipleri, 13 bölgede 165 personelle hizmete başladı
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        Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), 165 kişilik ekiple 13 bölgede sahillerdeki görevine başladı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı KOSKEM ekiplerinin, Kandıra başta olmak üzere 3 ilçede hizmet vermeye başladığı aktarıldı.

        Açıklamada, 9’u mavi bayraklı olmak üzere toplam 13 bölgede, haftanın 7 günü 165 kişilik personelin vatandaşların can güvenliğini sağlayacağı belirtildi.

        Geçen sezon 2 bin 238 kişi, 2005'ten bugüne kadar ise toplam 20 bin 759 kişinin boğulmaktan kurtarıldığı bilgisi verilen açıklamada, KOSKEM'in Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı, Altınkemer, Ereğli Kum Yalı Sahili, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajı’nda 2009'dan itibaren haftanın 7 günü görev yaptığı kaydedildi.

        Açıklamada, 2025 sezonu boyunca sahillerde Kocaeli İtfaiyesine, gönüllü itfaiyeciler, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Uluslararası Afet ve Acil Durum Destek Kuvvetleri (DK9), I.S.A.R Uluslararası Arama Kurtarma Derneği, Yeditepe Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü (YÜDAK), Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG), Kocaeli Yüzme Kulübü, Mercan Yüzme Kulübü ve Kılavuz Arama Kurtarma Derneğinin de destek vereceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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