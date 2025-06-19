Kocaeli'de kahverengi kokarcayla mücadele için 20 bin samuray arısı salındı
Kocaeli'de kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında 20 bin samuray arısı salındı.
Kocaeli'de kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında 20 bin samuray arısı salındı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen biyolojik mücadele çalışmaları devam ediyor.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce desteklenen projede, meyve ve sebze başta olmak üzere birçok tarım ürününe zarar veren kahverengi kokarca popülasyonunun kontrol altına alınması hedefleniyor.
İzmit, Karamürsel, Gölcük, Başiskele, Kartepe, Kandıra, Derince, Körfez ve Gebze ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda doğaya 20 bin samuray arısı salındı.
Çalışmalara, Tarım ve Orman Müdür Vekili Altan Çakır, teknik personel, şube müdürleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.
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