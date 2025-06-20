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        Kocaeli'de uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 23:48 Güncelleme: 20.06.2025 - 23:48
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        Kocaeli'de uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından Darıca'da şüphe üzerine durdurulan araçtaki R.Ç. ve A.B'nin üzerlerinde yapılan aramada, 162 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Şüpheliler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ç. ve A.B, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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