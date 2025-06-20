Kocaeli'de uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Şüpheliler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından Darıca'da şüphe üzerine durdurulan araçtaki R.Ç. ve A.B'nin üzerlerinde yapılan aramada, 162 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.