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        Kocaeli'de sınava geç kalmak üzere olan öğrenciye polis yardımcı oldu

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği okula gitmek için zamanı azalan bir öğrenci motosikletli polis tarafından sınav merkezine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 16:34 Güncelleme: 21.06.2025 - 16:34
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        Kocaeli'de sınava geç kalmak üzere olan öğrenciye polis yardımcı oldu
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği okula gitmek için zamanı azalan bir öğrenci motosikletli polis tarafından sınav merkezine ulaştırıldı.

        YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne gireceği okula geç kalacağını fark eden öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timinden yardım istedi.

        Ekiplerin yardım ettiği öğrenci, bir polisin kaskını takarak motosiklete bindi. Motosikletli polis, öğrenciyi sınava gireceği okula götürdü.

        Öğrenci, kendisini sınava yetiştiren polise teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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