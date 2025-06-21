Kocaeli'de sınava geç kalmak üzere olan öğrenciye polis yardımcı oldu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği okula gitmek için zamanı azalan bir öğrenci motosikletli polis tarafından sınav merkezine ulaştırıldı.

Anadolu Ajansı Giriş: 21.06.2025 - 16:34 Güncelleme: 21.06.2025 - 16:34 facebook

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