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        Kocaeli'de kazı çalışması sırasında doğal gaz boru hattı delindi

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir kimya fabrikasında kazı yapıldığı sırada doğal gaz boru hattı hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 11:07 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:07
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        Kocaeli'de kazı çalışması sırasında doğal gaz boru hattı delindi
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir kimya fabrikasında kazı yapıldığı sırada doğal gaz boru hattı hasar gördü.

        Sepetlipınar Mahallesi'ndeki bir kimya fabrikasının bahçesindeki inşaat alanında kazı çalışması yapan iş makinesi, fabrika bahçesinden geçen doğal gaz boru hattını deldi.

        Hattın hasar görmesi nedeniyle yoğun gaz sızıntısı yaşandı.

        Olay yerine sağlık, AFAD, polis, itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

        Fabrikada çalışan işçileri olay yerinden uzaklaştıran polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Hasar gören doğal gaz hattının onarımı için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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