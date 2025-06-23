Kocaeli'de kazı çalışması sırasında doğal gaz boru hattı delindi
Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir kimya fabrikasında kazı yapıldığı sırada doğal gaz boru hattı hasar gördü.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir kimya fabrikasında kazı yapıldığı sırada doğal gaz boru hattı hasar gördü.
Sepetlipınar Mahallesi'ndeki bir kimya fabrikasının bahçesindeki inşaat alanında kazı çalışması yapan iş makinesi, fabrika bahçesinden geçen doğal gaz boru hattını deldi.
Hattın hasar görmesi nedeniyle yoğun gaz sızıntısı yaşandı.
Olay yerine sağlık, AFAD, polis, itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.
Fabrikada çalışan işçileri olay yerinden uzaklaştıran polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Hasar gören doğal gaz hattının onarımı için çalışma başlatıldı.
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