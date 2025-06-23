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        Kocaeli'de birinci kattan düşen bebek ağır yaralandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde birinci kattaki balkondan düşen bebek ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:37 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:37
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        Kocaeli'de birinci kattan düşen bebek ağır yaralandı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde birinci kattaki balkondan düşen bebek ağır yaralandı.

        Nene Hatun Mahallesi Esma Sokak'ta 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan 1,5 yaşındaki Z.K. balkonda oynadığı sırada iddiaya göre, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        Çocuğun düşüşünü gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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