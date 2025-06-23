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        Kocaeli'de devrilen traktörün altında kalan kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 21:16 Güncelleme: 23.06.2025 - 21:16
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        Kocaeli'de devrilen traktörün altında kalan kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Suadiye Mahallesi dağ yolu mevkisinde Davut D. (59) idaresindeki 41 AK 975 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bariyer ile traktör arasında sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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