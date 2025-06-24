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        Aristophanes'in "Lysistrata" oyunu Kocaeli'de sahnelendi

        Kocaeli Doğa Spor Kulübü (KODOSK) Tiyatro Topluluğu, Antik Yunan yazar Aristophanes'in kaleme aldığı "Lysistrata" adlı oyunu sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 15:15 Güncelleme: 24.06.2025 - 15:25
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        Aristophanes'in "Lysistrata" oyunu Kocaeli'de sahnelendi
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        Kocaeli Doğa Spor Kulübü (KODOSK) Tiyatro Topluluğu, Antik Yunan yazar Aristophanes'in kaleme aldığı "Lysistrata" adlı oyunu sahneledi.

        Yönetmenliğini Belgi Saygı'nın, yönetmen yardımcılığını Kemal Keşmer'in üstlendiği oyun, İzmit Kemalpaşa Mahallesi'ndeki 250 kişilik Alternatif Tiyatro Sahnesi'nde ilk kez izleyiciyle buluştu.

        Lysistrata, savaş karşıtı mesajları ve mizahi diliyle dikkati çeken bir Antik Yunan komedyası olarak biliniyor. Oyunda, kadınların dayanışması ve direnişiyle başlayan süreç, toplumun savaş ve barış kavramlarını yeniden sorgulamasına neden oluyor.

        Sahne ve kostüm realizatörlüğünü Tuğçe Sarıdede Satı ile Filiz Suan'ın üstlendiği oyunun müzikleri Polat Gürgen tarafından hazırlandı. Dans düzenlemeleri de yönetmen Belgi Saygı'ya ait.

        Oyuncu kadrosunda Çiğdem Keşmer, Pelin Aytuğar, Gaye Ege, Merve Sunercan, Semra Batmaz, Hatice Çötür, Kamile Çil, Hülya Soykal, Çağla Coşar, Hakan Yılmaz, Emrah Yılmaz, Onur Yusuf Şat, Serhat Öztürk ve Hakan Kunduz yer aldı.

        Afiş tasarımı Sude Özkan'a ait kapalı gişe oynanan oyunun sonunda KODOSK Başkanı Tahir Turan Eroğlu, yönetmen Belgi Saygı'ya çiçek takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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