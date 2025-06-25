Kocaeli'de oyuncu Akdeniz'i darbeden 2 kişi gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otoyolun Gebze kesimi Sultan Orhan Mahallesi mevkisi Ankara istikametinde seyreden dizi oyuncusu Akdeniz, iddiaya göre kendisini sıkıştıran hafriyat kamyonu sürücüsüyle tartışmaya başladı.

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