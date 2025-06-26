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        D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza ulaşımı aksattı

        D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası trafiği aksattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 19:05 Güncelleme: 26.06.2025 - 19:05
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        D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza ulaşımı aksattı
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        D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası trafiği aksattı.

        Kara yolunun Gebze Tavşanlı mevkisi İstanbul yönünde K.M'nin kullandığı yabancı plakalı tır, Y.C. idaresindeki 34 RU 3238 plakalı otomobil ve A.K. yönetimindeki 41 ZA 087 plakalı pikap kazaya karıştı.

        Kazada, pikap sürücüsü ile aracındaki kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulansta tedavi edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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