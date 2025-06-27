Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki kaza ulaşımı aksattı

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otoyolun İstanbul istikameti Derince ilçesi Yenikent mevkisinde sürücü isimleri henüz öğrenilemeyen 33 BDD 16 plakalı tır ile 34 AYR 035 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

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