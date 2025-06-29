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        Başiskele Kızılay Şubesi'nde kan bağışı etkinliği düzenlendi

        Kızılay'ın Başiskele Şubesi'nde kan bağışı etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 11:44 Güncelleme: 29.06.2025 - 11:44
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        Başiskele Kızılay Şubesi'nde kan bağışı etkinliği düzenlendi
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        Kızılay'ın Başiskele Şubesi'nde kan bağışı etkinliği düzenlendi.

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Kızılay tarafından "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe katılan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, etkinliğin düzenlenme amacı olan kan bağışı hedefine ulaşılmasını temenni etti.

        Aktaş, bu tarz etkinliklerin önemine vurgu yaparak "Kızılay Türkiye'nin gururu bir kurum. Kan temini noktasında çok önemli bir işlev görüyor. Bugün de vatandaşlarımız şirin ilçemizde kan bağışı yaparak Kızılay'a destek oluyorlar." ifadelerini kullandı.

        İkramlıkların dağıtıldığı etkinliğe, Türk Kızılay Başiskele Şube Başkanı Oğuzhan Keleş, Başiskele Kızılay Kadın Kolları Başkanı Buket Bayraker, Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Altıntaş ve vatandaşlar katıldı.

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