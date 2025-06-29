Başiskele Kızılay Şubesi'nde kan bağışı etkinliği düzenlendi

Aktaş, bu tarz etkinliklerin önemine vurgu yaparak "Kızılay Türkiye'nin gururu bir kurum. Kan temini noktasında çok önemli bir işlev görüyor. Bugün de vatandaşlarımız şirin ilçemizde kan bağışı yaparak Kızılay'a destek oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, etkinliğin düzenlenme amacı olan kan bağışı hedefine ulaşılmasını temenni etti.

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