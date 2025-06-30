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        Kocaeli'de kadın yükümlüler için atölye ve meslek edindirme kursu açıldı

        Kocaeli'de kadın yükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla "El Sanatları Atölyesi ile Berberlik Meslek Edindirme Kursu"nun açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 17:14 Güncelleme: 30.06.2025 - 17:14
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        Kocaeli'de kadın yükümlüler için atölye ve meslek edindirme kursu açıldı
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        Kocaeli'de kadın yükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla "El Sanatları Atölyesi ile Berberlik Meslek Edindirme Kursu"nun açılışı gerçekleştirildi.

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün'ün başkanlığında Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yapılan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu toplantısına, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Gündüz, Cumhuriyet Savcısı Sefa Anıl Karadeniz, Kocaeli Baro Başkan Vekili Cansu Kaplan, Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Mehmet Salih Çakırtaş, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Çalışma ve İşkur İl Müdürü Ulvi Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

        Toplantı kapsamında, kadın yükümlülerin topluma kazandırılması ve meslek edinerek ekonomik bağımsızlıklarını sağlayabilmelerini hedefleyen "Güçlü Kadın, Güçlü Toplum" projesi kapsamında "El Sanatları Atölyesi" ile kamu yararına çalışma yükümlülüğü kapsamında yükümlülere yönelik başlatılan "Berberlik Meslek Edindirme Kursu"nun açılışı yapıldı.

        Akgün, yaptığı konuşmada, denetimli serbestlik yükümlülüğü altında bulunan bireylerin yeniden suç işlemelerinin önüne geçmek ve onları topluma kazandırmanın temel hedefleri olduğunu belirterek, bu noktada, özellikle kadın yükümlülerin üretken bireyler olarak sosyal hayatta yer almalarını desteklemek adına gerçekleştirilen projelerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

        "El Sanatları Atölyesi ve Berberlik Kursu" ile yükümlülere hem ekonomik hem de sosyal anlamda destek sağlamayı amaçladıklarını anlatan Akgün, katkı sunan tüm kurul üyelerine ve emeği geçen personele teşekkür etti.

        Kurs sonunda başarılı olan yükümlülere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verileceğini bildiren Akgün, bunun, mesleklerini icra edebilmeleri açısından büyük avantaj sağlayacağını, benzer kursların farklı alanlarda da açılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

        Toplantıda ayrıca, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle okulların temizlenmesi için "Temiz Okullar, Sağlıklı Yarınlar" projesinin başlatılması kararı alındı.

        Yaz tatili süresince yürütülecek proje kapsamında, denetimli serbestlik yükümlülüğü bulunan bireyler, kamu yararına çalışma yükümlülüklerini Kocaeli genelinde belirlenen okullarda temizlik işlerini yaparak yerine getirecekler. Proje ile hem eğitim kurumları yeni döneme hazırlanacak, hem de yükümlü bireylere toplumsal sorumluluk bilinci kazandırılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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