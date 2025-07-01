Anadolu Otoyolu'nda durdurulan kamyonette 9 kilogram kokain ele geçirildi
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan kamyonetin kasasında 9 kilogram kokain ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan kamyonetin kasasında 9 kilogram kokain ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda takibe alınan kamyonet, otoyolun Osmangazi Köprüsü mevkisinde durduruldu.
Araçta dedektör köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada, kolilerin arasına "havuz" yapılarak gizlenen 9 kilogram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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