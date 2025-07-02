Kocaeli'de hurda deposunda başlayan ve plastik kalıp atölyesine sıçrayan yangın söndürüldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Darıca Sıra Söğütler Mahallesi Sanayi Caddesi 1664/3 Sokak'taki hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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