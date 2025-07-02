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        Kocaeli'de hurda deposunda başlayan ve plastik kalıp atölyesine sıçrayan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hurda deposunda çıkarak plastik kalıp atölyesine sıçrayan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 20:30 Güncelleme: 02.07.2025 - 20:34
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        Kocaeli'de hurda deposunda başlayan ve plastik kalıp atölyesine sıçrayan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hurda deposunda çıkarak plastik kalıp atölyesine sıçrayan yangın hasara yol açtı.

        Darıca Sıra Söğütler Mahallesi Sanayi Caddesi 1664/3 Sokak'taki hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, yan kısımdaki plastik kalıp atölyesine sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Yangın nedeniyle hurda deposu ile plastik kalıp atölyesi kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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