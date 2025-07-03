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        Kocaelispor, Jota için başsağlığı mesajı yayımladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, trafik kazasında hayatını kaybeden İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli futbolcusu Diogo Jota için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 13:21 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:21
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        Kocaelispor, Jota için başsağlığı mesajı yayımladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, trafik kazasında hayatını kaybeden İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli futbolcusu Diogo Jota için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Liverpool'un başarılı futbolcusu Diogo Jose Teixeira da Silva'nın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Liverpool camiasına ve Jota'nın sevenlerine taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

        İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Portekizli forvet, İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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