Kocaelispor, Jota için başsağlığı mesajı yayımladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, trafik kazasında hayatını kaybeden İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli futbolcusu Diogo Jota için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Liverpool'un başarılı futbolcusu Diogo Jose Teixeira da Silva'nın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Liverpool camiasına ve Jota'nın sevenlerine taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Portekizli forvet, İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte yaşamını yitirdi.