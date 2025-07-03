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        Kocaeli'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 16:28 Güncelleme: 03.07.2025 - 16:28
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        Kocaeli'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı.

        TÜBİTAK yerleşkesindeki makilik ve bodur çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Alevler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, bir dönümlük alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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