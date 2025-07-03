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        Kocaeli'de silahla vurulan baba ve oğul hayatını kaybetti

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde silahla vurulan baba ve oğul yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 21:23 Güncelleme: 03.07.2025 - 21:30
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        Kocaeli'de silahla vurulan baba ve oğul hayatını kaybetti
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde silahla vurulan baba ve oğul yaşamını yitirdi.

        Kayacık Mahallesi'ndeki Karamürsel Devlet Hastanesi önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından baba Mehmet Canımoğlu (60) ve oğlu Aykut Canımoğlu'na (30) silahla ateş edildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Baba ve oğlunun olay yerinde öldüğü tespit edildi.

        Polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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