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        Kocaeli'de ikaz ve alarm sistemleri test edilecek

        Kocaeli'de, erken uyarı sistemlerinin test çalışmaları kapsamında ikaz, alarm ve anonslar yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 10:18 Güncelleme: 04.07.2025 - 10:18
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        Kocaeli'de ikaz ve alarm sistemleri test edilecek
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        Kocaeli'de, erken uyarı sistemlerinin test çalışmaları kapsamında ikaz, alarm ve anonslar yapılacak.

        Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ASELSAN işbirliğinde "İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi" yürütüldüğü belirtildi.

        Proje kapsamında çalışmaların sona erdiği ve saat 15.00'da test ikazı yapılacağı bildirilen açıklamada, ilgili kurum, kuruluş ve vatandaşların gerekli hassasiyetleri göstermeleri istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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