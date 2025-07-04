Kocaeli'de ikaz ve alarm sistemleri test edilecek
Kocaeli'de, erken uyarı sistemlerinin test çalışmaları kapsamında ikaz, alarm ve anonslar yapılacak.
Kocaeli'de, erken uyarı sistemlerinin test çalışmaları kapsamında ikaz, alarm ve anonslar yapılacak.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ASELSAN işbirliğinde "İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi" yürütüldüğü belirtildi.
Proje kapsamında çalışmaların sona erdiği ve saat 15.00'da test ikazı yapılacağı bildirilen açıklamada, ilgili kurum, kuruluş ve vatandaşların gerekli hassasiyetleri göstermeleri istendi.
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