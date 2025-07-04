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        Köyünde kurduğu lavanta bahçesi, öğrencilere ve kadınlara da gelir kapısı oluyor

        CEM ALİ KUŞ - Tatil için gittiği Isparta'da kadınların lavanta üreticiliği yaptığını gören 48 yaşındaki Aysel Karagöz'ün Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki köyünde kurduğu bahçe, özel dekorlar eşliğinde ziyaretçileri ağırlamasının yanı sıra öğrencilere ve kadınlara gelir kaynağı oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 11:59 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:18
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        Köyünde kurduğu lavanta bahçesi, öğrencilere ve kadınlara da gelir kapısı oluyor
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        CEM ALİ KUŞ - Tatil için gittiği Isparta'da kadınların lavanta üreticiliği yaptığını gören 48 yaşındaki Aysel Karagöz'ün Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki köyünde kurduğu bahçe, özel dekorlar eşliğinde ziyaretçileri ağırlamasının yanı sıra öğrencilere ve kadınlara gelir kaynağı oluyor.

        Isparta'nın Kuyucak Köyü'ne 2019'da yaptığı ziyarette kadınların lavanta üretimi konusundaki girişimciliğine özenen Karagöz, köyündeki arazisinde de aynı çalışmaları gerçekleştirerek çevresine örnek olmak istedi.

        Cumaköy'deki arazisinin 3 bin 500 metrekaresine 5 bin kök lavanta eken Karagöz'ün işletmesi, kente yakın olması, ulaşım kolaylığı ve görsel güzelliğiyle ziyaretçileri çekiyor. Ziyaretçiler, el emeğiyle hazırlanan dekorlar önünde fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşım yapıyor.

        Temmuz ayının ortasındaki hasat işlemlerine kadar gezilebilen bahçedeki lavantalardan yağ, kolonya ve sabun üretip gelir elde eden Karagöz, üniversite öğrencileri ile kadınlara yevmiye usulüyle ekonomik fayda sağlamanın da mutluluğunu yaşıyor.

        - "Benim hayalim çiçekli bir bahçeydi"

        Aysel Karagöz, AA muhabirine, lavanta sezonunda turistleri kabul etmeye başladıklarını, bahçede fotoğraf çektirmek için sık sık ziyaretçilerin geldiğini anlattı.

        Çiçekler karardıktan sonra hasada başladıklarını, elde ettiği ürünleri bahçede satışa sunduğunu aktaran Karagöz, "Hafta sonlarını oldukça yoğun geçiriyoruz. Genellikle çevreden gelen insanlardan tebrik ve teşekkür alıyorum." diye konuştu.

        Karagöz, bahçesindeki lavantaları çocuğu gibi sevdiğini ve özenle baktığını dile getirdi.

        Aile ekonomisine katkı sağlayıp çevresine örnek olmayı istediğine değinen Karagöz, bahçesinin diğer insanlara da ekmek kapısı olmasını hedeflediğini kaydetti.

        Karagöz, fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler için her yıl yeni eklemeler yaptığından bahsederek, "Fikirler zamanla ortaya çıkıyor. Mümkün olduğunca geliştirmeye çalışıyorum. Daha önce kafe hizmetimiz yoktu, şimdi halktan gelen talep üzerine kafe hizmeti de veriyorum." dedi.

        Yaz döneminde kafeteryada çalışan öğrencilerin harçlıklarını çıkardığını belirten Karagöz, "Bakım döneminde gerekli çalışmanın yapılması için kadınları alıyorum. Onlara da rızık kapısı oluyor. Paylaşmak önemli ve güzel ama kazandığınızı paylaşmak çok daha güzel. Benim hayalim çiçekli bir bahçeydi. Herkesin vardır bir hayali, peşinden koşsunlar. Kimse hayallerini terk etmesin." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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