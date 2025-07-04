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        Kocaeli'de bir kişi, tartıştığı 2 kuzenini silahla yaraladı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir kişi, tartıştığı 2 akrabasını tabancayla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:48 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:48
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        Kocaeli'de bir kişi, tartıştığı 2 kuzenini silahla yaraladı
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir kişi, tartıştığı 2 akrabasını tabancayla yaraladı.

        Çarşı Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde M.M. ile özel bir klinikte diş hekimliği yapan kuzenleri E.T. ve Y.C. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine M.M, tabancayla kuzenlerine ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bacaklarından yaralanan E.T. ve Y.C, sağlık görevlilerince Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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