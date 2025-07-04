Kocaeli'de bir kişi, tartıştığı 2 kuzenini silahla yaraladı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarşı Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde M.M. ile özel bir klinikte diş hekimliği yapan kuzenleri E.T. ve Y.C. arasında tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.