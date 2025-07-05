Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı
Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda ilk gün müsabakalarının ardından madalyalar sahiplerini buldu.
Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda ilk gün müsabakalarının ardından madalyalar sahiplerini buldu.
Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen, Avrupa Judo Birliği (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonu faaliyet takviminde yer alan organizasyonda, 16 ülkeden 459 sporcu mücadele ediyor.
Yarın yapılacak karşılaşmalarla sona erecek turnuvanın ilk gününde dereceye giren sporcular şöyle:
- 13 yaş altı erkekler
- 46 kilo
1- Omar Alassad-Mısır
2- Rostislav Georgiev-Bulgaristan
3- Muhanna Alhajri-Kuveyt
3- Ömer Talha Özbay-Türkiye
- 50 kilo
1- Mehmet Talha Oruç-Türkiye
2- Nikolaos Lourentzatos-Yunanistan
- 55 kilo
1- Alii Khasanov-IJF
- +60 kilo
1- Yiğitalp Çakır-Türkiye
2- Şükrü Malik Ciltepe-Türkiye
- 13 yaş altı kadınlar
- 48 kilo
1- Belinay Kavak-Türkiye
- 52 kilo
1- Serra Demir-Türkiye
- +57 kilo
1- Yağmur Korkmaz-Türkiye
2- Fatma Nur Genç-Türkiye
3- Gökçe Tayyan-Türkiye
- 15 yaş altı erkekler
- 38 kilo
1- Shapagat Amandyk-Kazakistan
2- Tunar Elvin Hacılı-Azerbaycan
3- Mansur Mubarak-Kazakistan
3- Roman Bobrov-IJF
- 42 kilo
1- Nikoloz Mighrijanashvili-Gürcistan
2- Kerem Çebi-Türkiye
3- Mahammad Kamal Seferov-Azerbaycan
3- Akbar Imran Qadirli-Azerbaycan
- 46 kilo
1- Süleyman Doğru-Türkiye
2- Andria Tsurtsumia-Gürcistan
3- Saba Bodaveli-Gürcistan
3- Qerib Malik Atabayev-Azerbaycan
- 50 kilo
1- Shokhjakhon Usmonov-Özbekistan
2- Nurakhmet Zhubatkan-Kazakistan
3- Emil Natiq Murvaladov-Azerbaycan
3- Samet Buluk-Türkiye
- 15 yaş altı kadınlar
- 36 kilo
1- Elifsu Esenboğa-Türkiye
2- Erva Eren-Türkiye
3- İlgin Zincir-Türkiye
3- Hira İsnas-Türkiye
- 40 kilo
1- Elvan Kırt-Türkiye
2- Yağmur Meral-Türkiye
3- Melek Saraç-Türkiye
3- Elif Sanier-Türkiye
- 44 kilo
1- Sude Akan-Türkiye
2- Ramina Abisheva-Kazakistan
3- Semanur Acar-Türkiye
3- İlayda Kurt-Türkiye
- 48 kilo
1- Büşra Birleşik-Türkiye
2- Fatima Zehra Turan-Türkiye
3- Tatia Gigilashvili-Gürcistan
3- Yağmur Tabassum Abdullayeva-Azerbaycan
- 52 kilo
1- Betül Yılmaz-Türkiye
2- Sunay Vasif Macidova-Azerbaycan
3- Leyla Tazegül-Türkiye
3- Medine Özdurmuşoğlu-Türkiye
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