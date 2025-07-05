Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı

        Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda ilk gün müsabakalarının ardından madalyalar sahiplerini buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 13:11 Güncelleme: 05.07.2025 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda ilk gün müsabakalarının ardından madalyalar sahiplerini buldu.

        Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen, Avrupa Judo Birliği (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonu faaliyet takviminde yer alan organizasyonda, 16 ülkeden 459 sporcu mücadele ediyor.

        Yarın yapılacak karşılaşmalarla sona erecek turnuvanın ilk gününde dereceye giren sporcular şöyle:

        - 13 yaş altı erkekler

        - 46 kilo

        1- Omar Alassad-Mısır

        2- Rostislav Georgiev-Bulgaristan

        3- Muhanna Alhajri-Kuveyt

        3- Ömer Talha Özbay-Türkiye

        - 50 kilo

        1- Mehmet Talha Oruç-Türkiye

        2- Nikolaos Lourentzatos-Yunanistan

        - 55 kilo

        1- Alii Khasanov-IJF

        - +60 kilo

        1- Yiğitalp Çakır-Türkiye

        2- Şükrü Malik Ciltepe-Türkiye

        - 13 yaş altı kadınlar

        - 48 kilo

        1- Belinay Kavak-Türkiye

        - 52 kilo

        1- Serra Demir-Türkiye

        - +57 kilo

        1- Yağmur Korkmaz-Türkiye

        2- Fatma Nur Genç-Türkiye

        3- Gökçe Tayyan-Türkiye

        - 15 yaş altı erkekler

        - 38 kilo

        1- Shapagat Amandyk-Kazakistan

        2- Tunar Elvin Hacılı-Azerbaycan

        3- Mansur Mubarak-Kazakistan

        3- Roman Bobrov-IJF

        - 42 kilo

        1- Nikoloz Mighrijanashvili-Gürcistan

        2- Kerem Çebi-Türkiye

        3- Mahammad Kamal Seferov-Azerbaycan

        3- Akbar Imran Qadirli-Azerbaycan

        - 46 kilo

        1- Süleyman Doğru-Türkiye

        2- Andria Tsurtsumia-Gürcistan

        3- Saba Bodaveli-Gürcistan

        3- Qerib Malik Atabayev-Azerbaycan

        - 50 kilo

        1- Shokhjakhon Usmonov-Özbekistan

        2- Nurakhmet Zhubatkan-Kazakistan

        3- Emil Natiq Murvaladov-Azerbaycan

        3- Samet Buluk-Türkiye

        - 15 yaş altı kadınlar

        - 36 kilo

        1- Elifsu Esenboğa-Türkiye

        2- Erva Eren-Türkiye

        3- İlgin Zincir-Türkiye

        3- Hira İsnas-Türkiye

        - 40 kilo

        1- Elvan Kırt-Türkiye

        2- Yağmur Meral-Türkiye

        3- Melek Saraç-Türkiye

        3- Elif Sanier-Türkiye

        - 44 kilo

        1- Sude Akan-Türkiye

        2- Ramina Abisheva-Kazakistan

        3- Semanur Acar-Türkiye

        3- İlayda Kurt-Türkiye

        - 48 kilo

        1- Büşra Birleşik-Türkiye

        2- Fatima Zehra Turan-Türkiye

        3- Tatia Gigilashvili-Gürcistan

        3- Yağmur Tabassum Abdullayeva-Azerbaycan

        - 52 kilo

        1- Betül Yılmaz-Türkiye

        2- Sunay Vasif Macidova-Azerbaycan

        3- Leyla Tazegül-Türkiye

        3- Medine Özdurmuşoğlu-Türkiye

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yumaklı: 3 yangın kontrol altında
        Bakan Yumaklı: 3 yangın kontrol altında
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        'Neden seni seviyorum' tepkisi
        'Neden seni seviyorum' tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Musiala'nın ayağı kırıldı!
        Musiala'nın ayağı kırıldı!
        "Almanya savunmaya 25 milyar euro tahsis etmeye hazırlanıyor"
        "Almanya savunmaya 25 milyar euro tahsis etmeye hazırlanıyor"
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        Trump: İran vazgeçmiyor
        Trump: İran vazgeçmiyor
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!
        Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Jens Cajuste gelişmesi
        Jens Cajuste gelişmesi
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor

        Benzer Haberler

        Kocaelispor, Joseph Nonge Boende ile anlaştı
        Kocaelispor, Joseph Nonge Boende ile anlaştı
        Kocaelispor, Juventus'tan orta saha oyuncusu Nonge ile anlaştı
        Kocaelispor, Juventus'tan orta saha oyuncusu Nonge ile anlaştı
        Gebze'de 3 dönümlük otluk yandı; depo olarak kullanılan ev de küle döndü
        Gebze'de 3 dönümlük otluk yandı; depo olarak kullanılan ev de küle döndü
        Kocaeli'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kayalıklar arasında erkek cesedi bulundu
        Kayalıklar arasında erkek cesedi bulundu
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa