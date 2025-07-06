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        Türkiye Judo Federasyonu, geleceğin olimpiyat kadrolarını yetiştirmeye odaklandı

        KADİR YILDIZ - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı ve Avrupa Judo Birliği (EJU) Yönetim Kurulu Üyesi Sezer Huysuz, 2032 ve 2036 olimpiyatlarında yarışacak gençleri eğitmeye başladıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 11:06 Güncelleme: 06.07.2025 - 11:06
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        Türkiye Judo Federasyonu, geleceğin olimpiyat kadrolarını yetiştirmeye odaklandı
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        KADİR YILDIZ - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı ve Avrupa Judo Birliği (EJU) Yönetim Kurulu Üyesi Sezer Huysuz, 2032 ve 2036 olimpiyatlarında yarışacak gençleri eğitmeye başladıklarını söyledi.

        Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Yıldızlar Judo Kupası'nı takip eden Huysuz, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla spora önemli yatırımlar yapıldığını anlattı.

        Federasyon olarak 253 kadrolu antrenörlerinin bulunduğunu ve 81 ilde altyapılarının kurulu olduğunu belirten Huysuz, judoyu daha iyi seviyeye getirmek için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

        Sezer Huysuz, jududa 180 bin lisanslı sporcu sayısına ulaşıldığını, aktif sporcu sayının ise 40 bin olduğunu bildirerek, "Özellikle 13, 14, 15 yaş judo temellerinin öğrenildiği bir dönem. Bu yaş grubunun kamp programlarını arttırıyoruz çünkü bunlar bizim geleceğimiz. 2032 ve 2036 olimpiyatlarına yarışacak çocuklarımızı eğitmeye başladık." dedi.

        Türkiye'nin judoda altyapı anlamında iyi olduğunu aktaran Huysuz, "Uluslararası alanda yıldızlarda, ümitlerde ve gençlerde iyiyiz ama büyüklere bunu taşımakta zorlanıyorduk. 2 olimpiyattır bunu da başardık. Ümitlerden çıkıp olimpiyata giden, genç yaş grubunda olup olimpiyata giden sporcularımız var." diye konuştu.

        Kocaeli'nin judonun önemli merkezlerinden birisi olduğunu belirten Huysuz, Kocaeli TOHM Merkezi'ne yaptıkları salona, Erzurum Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'ın isminin verileceği bilgisini paylaştı.

        - "Olimpik kadrodaki sporcularımızdan 10-12'si genç"

        Okullarda judonun seçmeli ders olarak yerini almasıyla sporcu sayısında artış yaşandığını aktaran Huysuz, şöyle devem etti:

        "20 il ve 20 okulla başladık, şimdi 50 il ve 50 okula çıktık. Öğrenciler okuldan çıkmadan salonlara geliyor. Bu ekonomik anlamda da kolaylık sağlıyor. Çocuklar ve velilerden iyi dönüşler alıyoruz. Bu da bizim sayımızı ve kalitemizi artırdı. Çocuk salonda daha çok zaman geçiriyor. Bunlar gelecek adına güzel şeyler. İnşallah 2028 ve 2032'lerde çok daha başarılı bir altyapıya sahip olacağız."

        Sezer Huysuz, olimpik kadroda genç sporcuların bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Olimpik kadroda 20-25 sporcumuz var. Bunun 10-12'si genç, yani 18-19 yaşındaki çocuklarımız. Zamanında düzeltilmeyen bazı yanlışları 20 yıl sonra düzeltmek o kadar kolay olmuyor. Hüseyin Özkan'ın olimpiyat şampiyonluğundan sonra çok daha başarılı olabilirdik. Bunu o zamanki yöneticiler doğru kullanamadıkları için şimdi maalesef yeniden altyapı ve yapılanmaya zaman harcıyoruz. Çünkü bu, maddiyat işi. Cumhurbaşkanımızın spor politikası önümüzü açtı. O sistem belli bir zaman devam etmiş olsaydı bugün daha çok Hüseyin Özkanlar, Hülya Şenyurtlar çıkartırdık ama eminiz ki bu çocuklarla bunu yapacağız ve başaracağız."

        Türk judosunun emin ellerde olduğunu ifade eden Huysuz, judonun içinden gelen insanların federasyonda yer aldığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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