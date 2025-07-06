Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. ayağı, Kocaeli'de yapıldı

Enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro gençler, enduro veteran, enduro GP ve enduro kadınlar olmak üzere 7 klasmanda 35 sporcunun mücadele ettiği etapta, sıralama şu şekilde oluştu:

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