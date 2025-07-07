Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de kurallara uymayan 5 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı

        Kocaeli'de düğün konvoyunda çevreye rahatsızlık verip trafik akışını aksattıkları gerekçesiyle 5 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 08:43 Güncelleme: 07.07.2025 - 08:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de kurallara uymayan 5 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'de düğün konvoyunda çevreye rahatsızlık verip trafik akışını aksattıkları gerekçesiyle 5 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde motosiklet sürücülerinin çevreye rahatsızlık verdiğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

        Görüntülerin Gölcük ilçesi Yazlık Mahallesi Başöğretmen Caddesi'nde düğün konvoyundan olduğunu belirleyen ekipler, kamera kayıtlarından tespit edilen motosiklet sürücülerini Şirinköy Mahallesi'nde durdurdu.

        Ekipler, "abartı egzoz", "lastik yakmak", "kask kullanmamak", "sürücü belgesi iptal olduğu halde araç kullanmak" ve "kurusıkı tabanca ile meskun mahalde havaya ateş etmek"ten 5 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Hakan'ın yerine Orkun!
        Hakan'ın yerine Orkun!
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        "Kaslıyım ben" şovu
        "Kaslıyım ben" şovu
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        Netayahu'ya Beyaz Saray önünde protesto
        Netayahu'ya Beyaz Saray önünde protesto
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de düğünde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
        Kocaeli'de düğünde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
        Kocaeli'de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi
        Kocaeli'de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi
        Kocaeli'deki motosiklet kazası güvenlik kamerasında
        Kocaeli'deki motosiklet kazası güvenlik kamerasında
        Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. ayağı, Kocaeli'de yapıldı
        Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. ayağı, Kocaeli'de yapıldı
        Kocaeli'deki Yıldızlar Avrupa Judo Kupası müsabakaları tamamlandı
        Kocaeli'deki Yıldızlar Avrupa Judo Kupası müsabakaları tamamlandı
        Yaya geçidinde motosikletin çarptığı kadın yaralandı; kaza kamerada
        Yaya geçidinde motosikletin çarptığı kadın yaralandı; kaza kamerada