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        Kocaeli'de engelli kızıyla boğulma tehlikesi geçiren baba hastanede yaşamını yitirdi

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde engelli kızıyla denizde boğulma tehlikesi geçiren baba, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 00:13 Güncelleme: 08.07.2025 - 00:13
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        Kocaeli'de engelli kızıyla boğulma tehlikesi geçiren baba hastanede yaşamını yitirdi
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde engelli kızıyla denizde boğulma tehlikesi geçiren baba, hastanede hayatını kaybetti.

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinden denize girmek için Cebeci Çamlık Mahallesi Uzunkum plajına gelen Murat Akın (52) ve kızı Rana Akın, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

        Vatandaşlar ve Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranlarınca sudan çıkarılan baba ile kızı, ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Baba Akın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Engelli kızın, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

        Murat Akın'ın cenazesinin defnedilmek üzere Güzeldere köyüne gönderildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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