Kocaelispor, Malili futbolcu Massadio Haidara'yı transfer etti
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Malili savunma oyuncusu Massadio Haidara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Malili savunma oyuncusu Massadio Haidara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Massadio Haidara ile kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hoş geldin Haidara." ifadelerine yer verildi.
32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Fransa'nın Brest takımında forma giydi.
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