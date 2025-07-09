Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor, Malili futbolcu Massadio Haidara'yı transfer etti

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Malili savunma oyuncusu Massadio Haidara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 21:59 Güncelleme: 09.07.2025 - 21:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor, Malili futbolcu Massadio Haidara'yı transfer etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Malili savunma oyuncusu Massadio Haidara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Massadio Haidara ile kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hoş geldin Haidara." ifadelerine yer verildi.

        32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Fransa'nın Brest takımında forma giydi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MAÇ SONUCU: Hollanda: 0 - Türkiye: 3
        MAÇ SONUCU: Hollanda: 0 - Türkiye: 3
        "Bu kadar iyi İngilizceyi nerede öğrendiniz?"
        "Bu kadar iyi İngilizceyi nerede öğrendiniz?"
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Friedrich Merz: Diplomatik yollar tükendi
        Friedrich Merz: Diplomatik yollar tükendi
        Boğaz'daki kaçak yapılara büyük yıkım kararı
        Boğaz'daki kaçak yapılara büyük yıkım kararı
        Sommer hazır kıta!
        Sommer hazır kıta!
        Çin: J-10'ları tedarik etmeye hazırız
        Çin: J-10'ları tedarik etmeye hazırız
        9 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        9 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı
        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı
        Murat Çalık hastaneye sevk edildi
        Murat Çalık hastaneye sevk edildi
        Sıcak İstanbul! Güneşten kaçtık!
        Sıcak İstanbul! Güneşten kaçtık!
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Aşkla moral arıyor
        Aşkla moral arıyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 2 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de 2 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'deki zincirleme trafik kazası kara yolunda ulaşımı aksattı
        Kocaeli'deki zincirleme trafik kazası kara yolunda ulaşımı aksattı
        Kocaeli'de 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında şirketin yönetim kurulu...
        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında şirketin yönetim kurulu...
        Grand Kartal Otel yangını davasında şirketin yönetim kurulu üyesi Aras savu...
        Grand Kartal Otel yangını davasında şirketin yönetim kurulu üyesi Aras savu...
        Kocaeli Şehir Tiyatroları "Savaş ve Barış" oyununu Rusya'da sahneleyecek
        Kocaeli Şehir Tiyatroları "Savaş ve Barış" oyununu Rusya'da sahneleyecek