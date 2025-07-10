Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten 2'si kurtarıldı, 1'i kayboldu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten 2'si kurtarıldı, 1'i kayboldu.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten 2'si kurtarıldı, 1'i kayboldu.
Babalı Mahallesi Tuzağzı mevkisinde denize giren M.E.P. (19), Ö.A. (23) ve E.P'nin (21) gözden kaybolduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan M.E.P. ve Ö.A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Denizde kaybolan E.P'nin bulunması için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan dün Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kandıra ilçesindeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı duyurulmuştu.
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