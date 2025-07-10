Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten 2'si kurtarıldı, 1'i kayboldu

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten 2'si kurtarıldı, 1'i kayboldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 18:19 Güncelleme: 10.07.2025 - 18:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten 2'si kurtarıldı, 1'i kayboldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten 2'si kurtarıldı, 1'i kayboldu.

        Babalı Mahallesi Tuzağzı mevkisinde denize giren M.E.P. (19), Ö.A. (23) ve E.P'nin (21) gözden kaybolduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan M.E.P. ve Ö.A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Denizde kaybolan E.P'nin bulunması için çalışmalar sürüyor.

        Öte yandan dün Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kandıra ilçesindeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı duyurulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İş insanı Adem Soytekin tahliye edildi
        İş insanı Adem Soytekin tahliye edildi
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        10 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        10 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katletmişti! En ağırdan, 24 yıla!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katletmişti! En ağırdan, 24 yıla!
        Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi!
        Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi!
        POS cihazından yüzbinlerce çekimle vurgun
        POS cihazından yüzbinlerce çekimle vurgun
        TCMB rezervlerinde rekor artış
        TCMB rezervlerinde rekor artış
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında Mudurnu Enerji şirket y...
        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında Mudurnu Enerji şirket y...
        İstismar sanığı öğretmen 'ailelerinize söylerseniz sonunuz Narin gibi olur'...
        İstismar sanığı öğretmen 'ailelerinize söylerseniz sonunuz Narin gibi olur'...
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'de otomobile giren kertenkele kadın sürücüyü korkuttu
        Kocaeli'de otomobile giren kertenkele kadın sürücüyü korkuttu
        İki diş hekiminin tabancayla yaralanmasına ilişiklin 2 tutuklama
        İki diş hekiminin tabancayla yaralanmasına ilişiklin 2 tutuklama
        Kocaelispor, Malili futbolcu Massadio Haidara'yı transfer etti
        Kocaelispor, Malili futbolcu Massadio Haidara'yı transfer etti