Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten 2'si kurtarıldı, 1'i kayboldu

Öte yandan dün Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kandıra ilçesindeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı duyurulmuştu.

Olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri sevk edildi.

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