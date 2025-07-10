Kocaelispor, Angolalı orta saha oyuncusu Show'u kiraladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 26 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncusu Show'u kiralık olarak kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 26 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncusu Show'u kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcu Manuel Luis Da Silva Cafumana'nın (Show) 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere geçici transferi hususunda Maccabi Haifa ile anlaşma sağlanmış olup, futbolcuyla 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Show, son olarak ABD 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Dallas'ta kiralık olarak forma giydi.
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