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        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın talimatıyla yapılan Diliskelesi Şehitlik Anıtı törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:36 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:36
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        Kocaeli'den kısa kısa
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        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın talimatıyla yapılan Diliskelesi Şehitlik Anıtı törenle açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesinin katkılarıyla inşa edilen anıtın açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Programda, Vali Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Şehitler için dua edilmesinin ardından Vali Aktaş ve beraberindekiler, kabirlere karanfil bıraktı.

        Törene, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ile şehit yakınları katıldı.

        - Karamürsel Devlet Hastanesi'nde mamografi hizmeti veriliyor

        Karamürsel Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçe devlet hastanesinde mamografi hizmeti verilmeye başlandı.

        Karamürsel Devlet Hastanesi giriş katında bulunan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) polikliniğinde 40-69 yaş aralığındaki kadınlar, ücretsiz ve randevusuz meme kanseri taraması yaptırabiliyor.

        Poliklinikte 30-65 yaş aralığındaki kadınlara rahim ağzı ile 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere bağırsak kanseri taraması gerçekleştiriliyor.

        - Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, çilek hasadına katıldı

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi" kapsamında yüzde 50 hibeli ekipman desteği alan üreticilerin yetiştirdiği çileğin hasat etkinliğine iştirak etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, atıl durumdaki arazileri tarıma kazandırmak, üreticilerin verimli, pazar değeri yüksek alternatif ürünlere yönelmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, çiftçilere çilek bahçesi tesisi için yüzde 50 hibeli malzeme ve ekipman desteği sağlanıyor.

        Büyükakın, Karamürsel ilçesi Akçat Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasada katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükakın, üreticiye verdikleri desteklerin karşılığını görmenin kendilerini gururlandırdığını belirterek, Akçat çileğinin sadece bir meyve değil, bölgenin kültürü olduğunu kaydetti.

        Etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ile diğer ilgililer katıldı.

        - Büyükakın, Karamürsel'deki içme suyu arıtma tesisini inceledi

        Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel ilçesinde yapım aşamasındaki Dereköy İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere inşası süren tesisle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükakın, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden içme suyu arıtma tesisinde yüzde 90 ilerleme kaydedildiğini belirterek, tesisin bölge halkının içme suyu ihtiyacını karşılaması açısından önemli bir proje olduğunu dile getirdi.

        - Kandıra'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Kandıra'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Pelitpınarı Mahallesi Goncalar mevkisinde A.G'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Evdekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, Kandıra Belediyesine ait iş makinesi sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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