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        Kocaeli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 15:03 Güncelleme: 13.07.2025 - 15:03
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        Kocaeli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Akdurak Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.

        Kavgada, kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından tüfekle ateş edilmesi sonucu E.Ü. ve C.Ü. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı E.Ü. Kandıra Devlet Hastanesine, C.Ü. ise Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Ekipler, şüpheli veya zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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