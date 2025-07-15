Kocaeli'de gaz sızıntısı şüphesiyle apartman sakinleri tahliye edildi

Olay yerine gelen ekipler, apartman sakinlerini tahliye etti.

Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Yüzbaşılar Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın girişindeki doğal gaz kutusundan gaz kokusu geldiğini fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanda gaz kaçağı olduğu şüphesiyle bina sakinleri tahliye edildi.

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