Kocaeli'de gaz sızıntısı şüphesiyle apartman sakinleri tahliye edildi
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanda gaz kaçağı olduğu şüphesiyle bina sakinleri tahliye edildi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanda gaz kaçağı olduğu şüphesiyle bina sakinleri tahliye edildi.
Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Yüzbaşılar Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın girişindeki doğal gaz kutusundan gaz kokusu geldiğini fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine gelen ekipler, apartman sakinlerini tahliye etti.
Gerekli çalışmaların ardından bina sakinlerinin dairelerine girmelerine müsaade edildi.
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