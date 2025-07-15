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        Kocaeli'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi

        Gölcük'te FETÖ'nün darbe girişiminin 9. yılında anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 21:32 Güncelleme: 15.07.2025 - 21:39
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        Kocaeli'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi
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        Gölcük'te FETÖ'nün darbe girişiminin 9. yılında anma programı düzenlendi.

        Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Gölcük İlçe Müftüsü Emin Yılmaz tarafından dua edildi.

        Konuşmaların ardından tören, şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

        Törene, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        - 15 Temmuz Şehidi Edip Zengin Darıca'daki mezarı başında anıldı

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şehit düşen özel harekat polisi Edip Zengin için mezarı başında anma töreni düzenlendi.

        Tören, 15 Temmuz şehitleri adına dua okunmasıyla başladı. Ardından Darıca Belediyesi Mezarlığı'ndaki şehit mezarlarına ve özel harekat polisi Edip Zengin'in kabrine karanfil bırakıldı.

        Törene, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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