Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İtfaiye, orman işletme, belediye ekipleri ile yangın söndürme uçağı ve helikopterlerin de katıldığı çalışmalarda, ekipler, yaklaşık 7 saat süren mücadelenin ardından alevleri kontrol altına aldı.

Balçık ve Cumaköy arasındaki ormanlık alanda dün saat 17.00 sıralarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

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