        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de bir evde kötü koşullarda tutulan 55 hayvan koruma altına alındı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir evde kötü koşullarda tutulan 38 köpek ve 17 kedi, ekipler tarafından koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 17:26 Güncelleme: 05.01.2026 - 17:26
        Kocaeli'de bir evde kötü koşullarda tutulan 55 hayvan koruma altına alındı
        Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir evde kötü koşullarda tutulan 38 köpek ve 17 kedi, ekipler tarafından koruma altına alındı.

        Kandıra Kaymakamlığı ve Kandıra Belediyesine, bir evde çok sayıda köpek ve kedinin sağlıksız koşullarda tutulduğu, çevreye koku ve gürültü yayıldığı yönünde komşular ve çevre sakinleri tarafından ihbarda bulunuldu.

        İhbarların değerlendirilmesinin ardından Kandıra Kaymakamlığı koordinesinde Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi, Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kandıra İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri adreste çalışma gerçekleştirdi.

        Yapılan incelemelerde, açlık, hijyen eksikliği ve ağır bakımsızlık nedeniyle yaşam mücadelesi verdiği belirlenen, uzun süredir ihmal edildiği tespit edilen 38 köpek ve 17 kedi ekiplerce koruma altına alındı.

        Hayvanlar, veteriner hekimler tarafından yapılan ilk tedavi ve sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.

        Olayla ilgili sorumlular hakkında adli tahkikat başlatılırken, ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

