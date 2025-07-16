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        İSU, Kocaeli'de dere ıslahı ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), dere ıslahı ve altyapı çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 16:04 Güncelleme: 16.07.2025 - 16:04
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        İSU, Kocaeli'de dere ıslahı ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), dere ıslahı ve altyapı çalışmalarına devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ani yağışlar sonucu oluşabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

        Bu kapsamda, Gebze ve Çayırova'nın bazı mahallelerinde 725 metre dere ıslahı ve 570 metre altyapı çalışması gerçekleştirildi.

        Gebze'nin Eskihisar Mahallesi'nde iki ayrı noktada yapılan çalışmalarda 365 metre dere ıslahı çalışması tamamlandı.

        İSU, bölgede 60 metre içme suyu hattı ve 510 metre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirecek.

        Çayırova'nın Şekerpınar Mahallesi'nde ise 360 metre dere ıslahı çalışması devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında bölgede, yağış kaynaklı su baskınlarının önlenmesi hedefleniyor.

        İklim değişikliği ve ani hava olaylarına karşı altyapı çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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