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        Serinlemek için denize giren Atakan boğuldu

        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren Atakan Cıldan (17) boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 10:55 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:00
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        Serinlemek için denize giren Atakan boğuldu
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        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren Atakan Cıldan (17) boğuldu.

        Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde oturan Atakan Cıldan (17), dün arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla Kandıra'nın Cebeci Sahili'ne gitti. Cıldan, saat 16.00 sıralarında denize girdi, bir sonra da çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar ile Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri tarafından denizden çıkartılan Atakan Cıldan, kaldırıldığı Kandıra Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Atakan Cıldan'ın cenazesi, bugün öğle vakti Yukarı Hereke Mahallesi Ulu Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yukarı Hereke Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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