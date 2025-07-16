Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Tarihi Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri, Kocaeli'de başladı

        Tarihi Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 14:02 Güncelleme: 16.07.2025 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihi Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri, Kocaeli'de başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarihi Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde başladı.

        Kandıra Belediyesince, 15 Temmuz Şehitleri anısına Namazgah Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona, 550 sporcu 42 başpehlivan katılıyor.

        Kandıralı iş insanı Fahri Buruş'un güreş ağası olduğu güreşler mehteran gösterisiyle başladı.

        Tartı ve kayıt işlemleriyle süren organizasyonda eleme müsabakaları için sahaya gelen ve peşreve çıkan güreşçiler, rakiplerinin sırtını yere getirmek için kol bağladı.

        Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, AA muhabirine, programı 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlediklerini belirterek, güreşlerin kıran kırana sürdüğünü söyledi.

        Bu tarz programlarla Kandıra'nın kültürel faaliyetlerinin artacağını dile getiren Ölmez, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine yaptık. Kentimiz bu programa güzel katılım sağladılar. Onları mutlu edersek ne mutlu bize." dedi.

        Ölmez, uzun zaman sonra yeniden Kandıra'ya güreşleri geri getirerek hafızayı tazelediklerini vurgulayarak, "Sosyal belediyecilik anlamında verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Alanın arka tarafında ziyaretçilere Kandıra'nın yöresel lezzetlerini tatma imkanı sunuyoruz. Karpuzumuz, yoğurdumuz, ayranımız, pidemiz, pilavımız ve keşkeğimiz var. Çocuklarımızı da unutmadık. Onlar da arka tarafta gönüllerince eğleniyorlar." diye konuştu.

        Güreşçilerin er meydanına ilgi gösterdiğini, adeta çayırın onlara dar geldiğini gördüklerini ifade ederek, gelecek yıllarda eksiklikleri gidererek daha kapsamlı organizasyonlar planladıklarını kaydetti.

        Organizasyon, bugün yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlama
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlama
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Katil de maktul de 15 yaşında! 100 bıçak darbesine 15 yıl ceza!
        Katil de maktul de 15 yaşında! 100 bıçak darbesine 15 yıl ceza!
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Hapis istemi
        Hapis istemi
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?

        Benzer Haberler

        Testo Taylan 14 yaşındaki çocuğu darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı
        Testo Taylan 14 yaşındaki çocuğu darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı
        Patende yeni hedef uluslararası başarı
        Patende yeni hedef uluslararası başarı
        Serinlemek için denize giren Atakan boğuldu
        Serinlemek için denize giren Atakan boğuldu
        Kocaeli'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de 115 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 115 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        5 Kişinin öldüğü kazaya neden olan TIR'ın sürücüsü tutuklandı
        5 Kişinin öldüğü kazaya neden olan TIR'ın sürücüsü tutuklandı