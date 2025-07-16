Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede öldü
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Cebeci Mahallesi'nde dün akşama doğru serinlemek için denize giren Atakan Cildan (17), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri genci sudan çıkardı.
Sağlık personelince Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'ne getirilen Atakan Cildan'ın cenazesi, Ulu Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Yukarı Hereke Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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