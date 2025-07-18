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        Kocaeli'de CLIMPS projesinin final toplantısı yapıldı

        Kocaeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme-II Programı kapsamında yürütülen "CLIMPS-Endüstriyel Üretim Platformlarında 2030 İklim Değişikliği Eylem Planı Modeli için Eşleştirme Projesi"nin final toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 16:23 Güncelleme: 18.07.2025 - 16:23
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        Kocaeli'de CLIMPS projesinin final toplantısı yapıldı
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        Kocaeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme-II Programı kapsamında yürütülen "CLIMPS-Endüstriyel Üretim Platformlarında 2030 İklim Değişikliği Eylem Planı Modeli için Eşleştirme Projesi"nin final toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kartepe'deki bir otelde düzenlenen etkinlik Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

        Programda, koordinatör Mustafa Ginesar ile Kocaeli Sanayi Odası İş Geliştirme Sorumlusu Aynur Hacıfettahoğlu sunum yaptı.

        Toplantıya kamu, sanayi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gençler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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