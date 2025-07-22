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        Çığda hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'ın adı judo salonuna verildi

        Erzurum'da milli takım kampındayken çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emre Yazgan'ın adı verilen judo salonu, hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 17:10 Güncelleme: 22.07.2025 - 17:50
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        Çığda hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'ın adı judo salonuna verildi
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        Erzurum'da milli takım kampındayken çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emre Yazgan'ın adı verilen judo salonu, hizmet vermeye başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Judo Federasyonu işbirliğinde inşa edilen Emre Yazgan Judo Salonu, 800 metrekare kapalı alana yanmaz malzemeden yapıldı.

        Açılış töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, salonda Emre Yazgan'ın isminin yaşatılacağını belirterek "İnşallah burada nice Emre'ler yetişecek. Onun gibi başarılı sporcularımız bu salonda antrenman yapacaklar, dünya şampiyonalarına, olimpiyatlara hazırlanacaklar. Biz de onlarla gurur duymaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Ailenin acısını bildiklerini dile getiren Büyükakın, "Bu acı hiçbir şekilde dinmez ama Rabbim sizi cennetinde buluşturur inşallah. Bu salonda adının yaşaması, umarım size mütevazı bir gönül ferahlığı olur." dedi.

        Büyükakın, salonun inşasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkürlerini iletti.

        Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da Emre Yazgan'ın isminin yaşatılacağı salonun, judoya katkı sağlayacağına inandığını belirterek, "Bugün aramızda bulunan 2028 olimpiyat takımımız inşallah buradan güzel sonuçlarla, güzel çalışmalarla ayrılacak. 2028'de hem Emre Yazgan adına hem de Türk judosuna ve sporuna güzel eser bırakacaklar." diye konuştu.

        Baba Fatih Yazgan, emeği geçenlere teşekkür ederek "Emre'nin adının judo salonuna verilmesi bizi çok memnun etti." dedi.

        Konuşmaların ardından Büyükakın, judo milli takım sporcularıyla sohbet ederek baklava ikram etti.

        Açılış törenine, Emre Yazgan'ın aynı olayda yaralanan ikizi judocu Yunus Yazgan, ailesi ve sporcular katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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