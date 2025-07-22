Çığda hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'ın adı judo salonuna verildi

Erzurum'da milli takım kampındayken çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emre Yazgan'ın adı verilen judo salonu, hizmet vermeye başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Judo Federasyonu işbirliğinde inşa edilen Emre Yazgan Judo Salonu, 800 metrekare kapalı alana yanmaz malzemeden yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, salonda Emre Yazgan'ın isminin yaşatılacağını belirterek "İnşallah burada nice Emre'ler yetişecek. Onun gibi başarılı sporcularımız bu salonda antrenman yapacaklar, dünya şampiyonalarına, olimpiyatlara hazırlanacaklar. Biz de onlarla gurur duymaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ailenin acısını bildiklerini dile getiren Büyükakın, "Bu acı hiçbir şekilde dinmez ama Rabbim sizi cennetinde buluşturur inşallah. Bu salonda adının yaşaması, umarım size mütevazı bir gönül ferahlığı olur." dedi.

Büyükakın, salonun inşasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkürlerini iletti.