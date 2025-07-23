Kocaeli'de ağaçtan kopan dalın altında kalan genç kız yaşam mücadelesini kaybetti
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çınar ağacından kopan dalın altında kalarak ağır yaralanan Seda Karakol, olaydan 16 gün sonra durumunun kötüleşmesi üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çınar ağacından kopan dalın altında kalarak ağır yaralanan Seda Karakol, olaydan 16 gün sonra durumunun kötüleşmesi üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Değirmendere Yalı Mahallesi'ndeki Çınarlık Meydanı'nda 6 Temmuz'da çınar ağacından kopan dalın düşmesi sonucu ağır yaralanan Seda Karakol (18), geçirdiği ameliyatın ardından taburcu edildi.
Tedavisi evinde devam eden genç kız, durumunun kötüleşmesi üzerine dün akşam kaldırıldığı Gölcük Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Genç kızın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Giresun'un Çanakçı ilçesine gönderildi.
- Olay
Değirmendere Yalı Mahallesi'ndeki Çınarlık Meydanı'nda 6 Temmuz'da çınar ağacından kopan dal, Erdem Ulak (29), Seda Karakol ve Arif Can K'yi yaralamıştı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Erdem Ulak yaşamını yitirmiş, hafif yaralanan Arif Can K. ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
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