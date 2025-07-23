Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Kocaeli'de vatandaşlara su tüketimi uyarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), vatandaşlara suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu.

İSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaz sıcaklıkların, mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği belirtilerek, haziran ayında son 25 yılın en kurak döneminin yaşandığı kaydedildi.

Kocaeli'nin haziran ayında, diğer yılların aynı dönemine göre yüzde 80 daha az yağış aldığı ifade edilen açıklamada, son 25 yılın ocak-haziran oranları baz alındığında da ortalamanın yüzde 60 altında yağış alan bölgenin, en kurak yılını geçirdiği bildirildi.

Açıklamada, 2024–2025 kış döneminde beklenen yağışların gerçekleşmemesinin, su kaynaklarının istenen seviyelere ulaşmasını engellediği dile getirilerek, "Yaz ayının başından itibaren yağışsız geçen süreçle son günlerde artan sıcaklıklar, uzun vadeli ortalamaların üzerinde seyretmiş ve bununla beraber yaz aylarında su tüketimi belirgin bir şekilde artmıştır. Kişi başı tüketim oranlarına bakıldığında kent genelinde ortalama su tüketimi haziran ayında günlük 614 bin metreküp seviyesindedir. 2020 yılında günlük kişi başı su tüketimi ortalama 122 litreyken, 2025 yılı ortalamasına göre bu oran 131 litreye yükselmiştir." ifadelerine yer verildi.