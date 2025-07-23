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        Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Kocaeli'de vatandaşlara su tüketimi uyarısı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), vatandaşlara suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 13:35 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:35
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        Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Kocaeli'de vatandaşlara su tüketimi uyarısı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), vatandaşlara suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu.

        İSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaz sıcaklıkların, mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği belirtilerek, haziran ayında son 25 yılın en kurak döneminin yaşandığı kaydedildi.

        Kocaeli'nin haziran ayında, diğer yılların aynı dönemine göre yüzde 80 daha az yağış aldığı ifade edilen açıklamada, son 25 yılın ocak-haziran oranları baz alındığında da ortalamanın yüzde 60 altında yağış alan bölgenin, en kurak yılını geçirdiği bildirildi.

        Açıklamada, 2024–2025 kış döneminde beklenen yağışların gerçekleşmemesinin, su kaynaklarının istenen seviyelere ulaşmasını engellediği dile getirilerek, "Yaz ayının başından itibaren yağışsız geçen süreçle son günlerde artan sıcaklıklar, uzun vadeli ortalamaların üzerinde seyretmiş ve bununla beraber yaz aylarında su tüketimi belirgin bir şekilde artmıştır. Kişi başı tüketim oranlarına bakıldığında kent genelinde ortalama su tüketimi haziran ayında günlük 614 bin metreküp seviyesindedir. 2020 yılında günlük kişi başı su tüketimi ortalama 122 litreyken, 2025 yılı ortalamasına göre bu oran 131 litreye yükselmiştir." ifadelerine yer verildi.

        - "Su krizine karşı en etkili çözüm, tasarruf bilincinin yaygınlaşmasıdır"

        Su kaynaklarını koruma, çeşitlendirme ve verimli kullanma hedefiyle çalışmaların sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan yatırım çalışmalarının yanı sıra su kaynaklarımızı korumak için vatandaşlarımıza da çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Günlük su tüketim oranının artmasıyla düşen yağışların azalması su kaynaklarımızın bu şekilde sürdürülebilir olmadığını ortaya çıkarmaktadır. Günlük su kullanım oranlarının aynı şekilde devam etmesi halinde, Kocaeli genelinde ekim ayı itibarıyla planlı ve dönüşümlü su kesintileri gerçekleştirilecektir. Bu tedbir, suyun dengeli ve sürdürülebilir biçimde dağıtılmasını sağlamak için kaçınılmazdır. İSU Genel Müdürlüğü olarak, altyapı yatırımlarımızı ve alternatif su kaynaklarına yönelik projelerimizi kararlılıkla sürdürsek de su krizine karşı en etkili çözümün bireysel tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve tasarruf bilincinin yaygınlaşması olduğuna inanıyoruz. Bütüncül bir yaklaşımla, değişken nüfusuyla yaklaşık 2,5 milyon Kocaelili el ele vererek bu krizi hep birlikte aşacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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