Kocaelispor, kaleci Serhat Öztaşdelen ile sözleşme imzaladı
–Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Altınordu'nun 2004 doğumlu milli kalecisi Serhat Öztaşdelen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
–Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Altınordu’nun 2004 doğumlu milli kalecisi Serhat Öztaşdelen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Öztaşdelen, Körfez Brunga Tesisleri'nde, kulüp başkanı Recep Durul'un da katılımıyla düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Genç file bekçisi, geçen yıl 20 Yaş Altı Elit Lig'de 3 maçta ay-yıldızlı formayı giydi.
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