Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor, kaleci Serhat Öztaşdelen ile sözleşme imzaladı

        –Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Altınordu'nun 2004 doğumlu milli kalecisi Serhat Öztaşdelen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 21:35 Güncelleme: 22.07.2025 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor, kaleci Serhat Öztaşdelen ile sözleşme imzaladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Altınordu’nun 2004 doğumlu milli kalecisi Serhat Öztaşdelen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Öztaşdelen, Körfez Brunga Tesisleri'nde, kulüp başkanı Recep Durul'un da katılımıyla düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

        Genç file bekçisi, geçen yıl 20 Yaş Altı Elit Lig'de 3 maçta ay-yıldızlı formayı giydi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Rusya-Ukrayna görüşmesi sona erdi
        Rusya-Ukrayna görüşmesi sona erdi
        Çocuk yargılanmaları paketi yolda
        Çocuk yargılanmaları paketi yolda
        Tarihi bir Temmuz ayı! Aşırı sıcaklar sürecek
        Tarihi bir Temmuz ayı! Aşırı sıcaklar sürecek
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri: Saygı duymalıyız
        Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri: Saygı duymalıyız
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Sigara içene de ceza geliyor
        Sigara içene de ceza geliyor
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"

        Benzer Haberler

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Kocaeli'de partililerle buluştu
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Kocaeli'de partililerle buluştu
        Tuncer Bakırhan: Artık kimsenin bu süreçten kaçarı yok
        Tuncer Bakırhan: Artık kimsenin bu süreçten kaçarı yok
        Kocaeli'de kükürt deposunda korkutan yangın
        Kocaeli'de kükürt deposunda korkutan yangın
        Karamürsel sahilinde yosun tabakası oluştu
        Karamürsel sahilinde yosun tabakası oluştu
        Kocaeli'de sıcak havadan bunalanlar gölgelik alanlarda ve plajlarda serinle...
        Kocaeli'de sıcak havadan bunalanlar gölgelik alanlarda ve plajlarda serinle...
        Vali Aktaş'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        Vali Aktaş'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı